ТРЦ «Подоляни» призупинили роботу, але “Сільпо” працює

Про це йдеться на офіційній сторінці торгово-розважального центру в Facebook.

У зв’язку із запровадженням в місті активних карантинних заходів та рішенням оперативного штабу з питань координації дій щодо недопущення занесення і поширення на території громади випадків захворювань, спричинених коронавірусом, починаючи з 17 березня 2020, ТРЦ «Подоляни» призупиняє роботу до 3 квітня 2020 року. На території торгово-розважального центру продовжать роботу супермаркет «Сільпо», аптеки та магазини господарських товарів «Щодня» і «Єва».

На час карантину працюватиме лише центральний вхід ТРЦ “Подоляни”.