У Тернополі на засіданні штабу прийняли рішення закрити практично усі заклади у місті

Сьогодні, о 16 годині, у Тернопільській міській раді відбулося засідання оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом, – повідомляють у міській раді.

У підсумку, представники засідання одноголосно прийняли рішення заборонити ввезення з території Чернівецької та Житомирської області усіх товарів з 17 березня.

Заборонити окрім супермаркетів, роботу кінотеатрів, театрів, бібліотек, музеїв, навчання у приватних закладах та танцювальних колективах, роботу лазні, салонів краси, перукарень, спортзалів та інше з 17 березня.

З 17 березня у Тернополі заборонена також робота торгово-розважальних центрів, крім продуктових магазинів у них. Відтак власники магазинів мають забезпечити генеральне прибирання та провести ревізію вентиляційних систем, а також забезпечити швидкий розрахунок покупців та провести упакування всіх відкритих продуктів харчування. Крім того, на касі можна обслуговувати тільки 5 покупців, відстань між якими має бути один метр.

Заборонити роботу барів, кафе, дискотек та пабів з 17 березня.

Працівники громадського транспорту та торгової сфери мають перебувати у масках та рукавичках.

Контролювати виконання даного рішення мають працівники поліції Тернополя.