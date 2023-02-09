ПЦУ відкриє п’ять монастирів на Волині та Тернопільщині

Священний Синод Української Православної Церкви (Православної Церкви України), який сьогодні, 2 лютого, відбувся у Києві, вирішив відкрити нові монастирі.

Про це повідомляє офіційний сайт ПЦУ.

“За поданням митрополита Луцького і Волинського Михаїла та архиєпископа Тернопільського і Кременецького Нестора відкрито п’ять монастирів та призначено їхніх очільників”, – йдеться у повідомленні.

Синод ПЦУ також затвердив порядок надання благословення парафіям та монастирям ПЦУ на використання новоюліанського календаря.