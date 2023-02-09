Вночі на Тернопільщині двоє молодиків провалились під кригу: один врятувався, а іншого досі шукають

Трагічний випадок стався цієї ночі в м. Скалат Тернопільського району. Близько 22.00 годин на місцевому ставку провалилися під кригу двоє людей. Зі слів очевидців, один з чоловіків пішов через замерзлий ставок в напрямку с. Криве, але на відстані 70 м від берега провалився під кригу.

Інший чоловік, побачивши таке, кинувся на допомогу, але, після того як теж опинився в крижаній воді, був змушений рятуватись сам. Після великих потуг 19-річному хлопцеві вдалось самостійно дістатись берега, де отримав першу медичну допомогу та був госпіталізований в неврологічне відділення КНП «Скалатська комунальна районна лікарня».

На жаль, 18-річний мешканець м. Скалат, який першим потрапив у крижану пастку, досі перебуває під водою. Прибулі на місце виклику місцеві рятувальники, не знайшли потерпілого та й темна пора доби була несприятливою до пошуків.

На разі пошуково-водолазні роботи тривають.

Поділіться:









