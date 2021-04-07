В одному з музеїв Тернополя буде унікальна виставка

Тернопільський обласний центр охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини інформує: що 16 квітня, у приміщенні Тернопільського обласного музею, планують відкрити виставку, яка буде містити: презентацію книги «Сакральна скульптура Тернопільщини»; банерну виставку «Сакральна скульптура Тернопільщини». А також відзначать працівників Центру з нагоди 20-ти річчю створення установи.

Як зазначила директорка Центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини Марина Ягодинська, це надзвичайно важлива знакова подія, яка варта уваги.

«Ми хочемо створити унікальну для нашого краю виставку, де поєднаємо презентацію книги, виставку банерів, а також відзначимо людей, які зробили свій вклад у розвиток і розбудову нашого центру, та без яких наші старання були б менш помітними», – сказала Марина Ягодинська.