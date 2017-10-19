Новини Тернополя 

«Радянська медична система себе вичерпала. Треба рухатися до більш досконалої», – головний лікар Тернопільської лікарні №2 Віктор Кміта

Irena 9 Views Прокоментуй!

В осінь Україна ввійшла без медичної реформи. Або, зважаючи на спротив суспільства, її ідеологи не мають відваги, або зрозуміли, що це не той випадок, коли ситуацію врятує рубання з плеча. І все ж запитання залишаються відкритими. Одне з них – як справа з госпітальними округами, на які поділено область, а це Тернопільський, Кременецький, Чортківський та Бережанський? Редакція газети “Сільський господар плюс” запросила до розмови заслуженого лікаря України, головного лікаря Тернопільської комунальної лікарні №2 Віктора Кміту. Очолюваний ним лікувальний заклад визначений базовим у Тернопільському госпітальному окрузі, до якого, згідно з постановою Кабінету Міністрів, входять м. Тернопіль, Тернопільський, Підволочиський райони, частина Збаразького, Зборівського, Теребовлянського і Гусятинського.

Вікторе Вікторовичу, як позначилося на діяльності міськлікарні №2 надання статусу базової лікарні Тернопільського госпітального округу?
– Наш лікувальний заклад працює поки що у звичному режимі. Постанова Кабміну про створення Тернопільського госпітального округу є, з кожного району, який входить в округ, делеговані люди до складу госпітальної ради, але поки відповідні закони про медичну реформу не прийняті, ця модель не діє.
Хто визначатиме долю спеціалізованих лікувальних закладів, комунальних лікарень, які зараз умовно перебувають у межах госпітального округу?
– Госпітальна рада і територіальні громади, на території яких є ці заклади. А спеціалізовані лікарні, такі, як онкологічний, протитуберкульозний, шкірвендиспансер, діятимуть за своїми профілями.
– Міськлікарні №2 доведеться обслуговувати вдвічі більше пацієнтів?
– У випадку прийняття необхідної законодавчої бази, це буде лікувальний заклад вторинного рівня зі стаціонаром для 430 тисяч населення. Вони отримають прямий і значно простіший, ніж зараз, доступ до висококваліфікованої медичної допомоги. Обслужити таку кількість пацієнтів нам під силу. У нас за всіма сучасними вимогами обладнаний пологовий будинок, в якому приймають понад 3 тисячі пологів у рік, а можемо приймати і більше 5 тисяч. Наш медзаклад – єдиний в області, де впроваджено найсучасніші методи гінекологічної допомоги, є сучасна діагностична апаратура – комп’ютерний томограф, МРТ. Хірурги міськлікарні №2 роблять у межах 7 тисяч операцій у рік, а відділення серцево-судинної та рентгенендоваскулярної хірургії надає допомогу не тільки жителям Тернопілля, а й інших областей.
– Районні лікарні, що визначені центрами госпітальних округів, не мають тих можливостей, якими володіє ваш заклад. Але держава вже мала б подбати про відповідне їх оснащення…
– Мова йде про надання кожному головному спеціалізованому закладу госпітального округу по 50 мільйонів гривень цільових бюджетних коштів для покращення лікувально-діагностичної бази. Але це можливо, знову ж таки, якщо буде прийнята медична реформа.
– Якщо врахувати навантаження, з яким зіткнуться поліклініки та стаціонари базових лікарень госпітальних округів, і дорожнечу сучасного обладнання, то 50 мільйонів не так багато…
– Як сказати. Сучасний рентгенапарат коштує 5 мільйонів гривень. Отож, 50 мільйонів – це була б хороша інвестиція. За останні десятиліття таких ресурсів для удосконалення лікувально-діагностичної бази з бюджету лікарня не отримувала.
– І чи отримає? Вам, очевидно, відомі проблеми, з якими зіткнулася більшість районних та сільських лікарень – критична ситуація з виплатами заробітної плати…
– Державної субвенції на зарплату нашому більш як тисячному колективу вистачило так, як і всім іншим медичним закладам області, – лише до половини липня. Але завдяки Тернопільській міськраді, труднощів із зарплатами не відчуваємо.

А щодо іншого, то однозначно можу сказати лише одне: радянська медична система себе вичерпала. Треба рухатися до кращого, якіснішого, більш досконалого. Та головне – кожна людина повинна відповідально ставитися до свого здоров’я. Якщо цього нема – не допоможуть ні інвестиції, ні реформи.

Розмовляла Ганна МАКУХ для газети “Сільський господар плюс”

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