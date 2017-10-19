На Тернопіллі правоохоронці викрили підземну нарколабораторію під… квітами (відео)

Наркотики під квітами. На Тернопіллі правоохоронці викрили підземну нарколабораторію, облаштовану… під теплицею з хризантемами. За даними місцевої поліції, площа, на якій мешканець села Ліски вирощував канабіс – завбільшки з футбольне поле. Поряд оперативники знайшли сушарню і фасувальний цех. Уся продукція йшла на експорт – в країни Євросоюзу, – кажуть в поліції. Саме польські колеги і вивели їх на слід наркоторгівця. Масштаби злочинного бізнесу наразі з’ясовують.. А доти справу не коментують. А от місцеві жителі розповідають – такі “квіти” їхній сусід вирощував останні років 10.

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