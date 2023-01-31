На Тернопільщині від переохолодження померла людина

Трагічний випадок стався 30 січня в м. Чортків. Близько 19.00 годин місцеві жителі виявили на вул. Монастириського чоловіка, який лежав на землі без ознак свідомості. Потерпілого, 52-річного чорківчанина, негайно госпіталізували до міської лікарні, де медики встановили діагноз – «Загальне переохолодження, алкогольне сп’яніння, кома невідомого генезу». Враховуючи стан пацієнта, його перевели в реанімаційне відділення.

На жаль, через годину чоловік помер.

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