11:20 | 31.01.2023
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На Тернопільщині від переохолодження померла людина

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Трагічний випадок стався 30 січня в м. Чортків. Близько 19.00 годин місцеві жителі виявили на вул. Монастириського чоловіка, який лежав на землі без ознак свідомості. Потерпілого, 52-річного чорківчанина, негайно госпіталізували до міської лікарні, де медики встановили діагноз – «Загальне переохолодження, алкогольне сп’яніння, кома невідомого генезу». Враховуючи стан пацієнта, його перевели в реанімаційне відділення.
На жаль, через годину чоловік помер.

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