Рафєєнко та Винничук презентували “ДНК” в книгарні “Є”

Відомі українські автори Юрій Винничук та Володимир Рафєєнко розповіли відвідувачам мистецького фестивалю “Ї” про написання “ДНК”.

Як відомо, одним із ініціаторів створення такого неординарного роману був Сергій Жадан. Саме він попросив Рафєєнка та Винничука стати співавторами книги.

Юрій Винничук розповідає: ” Я саме писав продовження “Аптекаря”, коли зателефонував Жадан і попросив взяти участь у написанні ДНК з іншими авторами і я погодився”.

Герой, про якого писав пан Юрій так йому сподобався, що без жодного передбачення виник новий роман – “Цензор снів”. Він є своєрідним продовженням історії, написаної в “ДНК”.

“Жадан задав героїв, тому я знав у якому руслі потрібно працювати. “ДНК” стало першоджерелом “Цензора снів”.

А от Володимир Рафєєнко був змушений писати в короткі терміни. “Якщо інші автори мали місяць-два, то у мене було лише два тижні. Я був радий, що мав можливість писати про той часовий відрізок (1990-2010 роки), який мені найбільше до душі”.

Квитки чекають вас на сайті – https://gastroli.ua/en/events/mistetskii-festival-yi , або в касі УД «Перемога».