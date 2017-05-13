У Тернопіль приїхав відомий журналіст Богдан Логвиненко: подробиці візиту

На запрошення організаторів фестивалю “Ї” в Тернопіль письменник, журналіст, автор проекту UkraЇner Богдан Логвиненко приїхав автостопом – звичним способом пересування під час створення книги “Перехожі”. В рамках фестивалю “Ї”, Богдан поділився цікавими подробицями своєї роботи над проектом UkraЇner. Модерував зустріч Юрко Вітяк.

Про сучасний стан проекту UkraЇner

– В липні минулого року ми почали проект UkraЇner, з яким на авто їздимо різними закутками країни, – розповів Богдан Логвиненко 12 травня в Українському Домі “Перемога” в Тернополі. – Поставили собі за ціль – за два з половиною роки проїхати всі районні центри, найцікавіші села України. Ми фокусуємося на людях, які роблять щось цікаво. Вже відвідали чотири історичні регіони – Полісся, Приазов`я, Полтавщину і Закарпаття. Проект перекладається на 6 мов: англійською, німецькою, польською, грузинською, чеською, російською. Цим хочемо показати, що Україною можна легко і цікаво подорожувати.

“Перехожі”

Книжка “Перехожі” – тут Логвиненко почав записувати історії про звичайних людей, подорожуючи автостопом. Все почалося з двотижневої подорожі з Києва до Лісабона. “Фактично, щодня мене підвозили 4-5 осіб, ще з кількома спілкувався у кожному місті, – розповів письменник. – Намагався написати про кожного з них. Тоді створено близько 50 історій. Складність полягала в тому, що треба було зуміти написати про всіх по-різному. Приміром, водії фур здебільшого говорять про одне і теж. В Франції та Італії зазвичай погано говорять англійською, тому часто в доступі був обмежений лексичний запас.

На той час я близько 5 років не жив в Україні, приїжджав лише зрідка. Тоді був у Південній Азії, кілька років у Польщі, їздив по Європі. Закордоном мене часто запитували, що цікавого можна подивитися в Україні. Просили дати посилання, за яким вдасться зрозуміти, якою є Україна і звичайні люди тут. Не міг придумати, чим таким поділитися. Дати посилання на “Українську правду”, яка виходить англійською? Про нашу політику та економіку? З одного боку, мені було соромно ділитися таким. З іншого, навряд чи зацікавиш цим мандрівника. Так з роботи над книгою “Перехожі” виникла ідея UkraЇnerа.

Книга, написана на смартфоні

В “Перехожих” є історії людей з фото на телефоні із 5 країн – Сінгапур, Тайланд, Малайзія, В’єтнам і Лаос. Фактично вся книжка написана на смартфоні, подорожуючи навіть на вантажівках. Кілька разів мене підвозили на мішках з бананами…

Повернувшись в Україну, почав здійснювати мрію – писати про українців. Спочатку сам описував історії друзів. Потім до мене приєдналися фотограф, режисер, оператор, з якими почали створювати мультимедійні історії. Зараз записуємо сюжети за допомогою технології відео 360 (з усіх ракурсів віртуальної реальності – ред.). Так намагаємося зробити сучасний і красивий продукт про Україну, показати його українцям, які мало знають про власну країну, та, звісно, іноземцям”, – кінець цитати.

Ірина Юрко.

Фото автора.