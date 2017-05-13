Підприємство Петра Гадза приймає на практику студентів та сприяє розвитку найбільшого садівничого університету України

У стінах Уманського національного університету садівництва відбувся науково-практичний семінар «День квітучої яблуні», активну участь в якому взяв відомий аграрій та меценат Тернопільщини Петро Гадз.

Як розповіли в Уманському університеті, вже протягом декількох років ведеться активна співпраця між їхнім закладом та фермерським господарством «ГАДЗ».

– З Петром Івановичем в нас завжди були теплі стосунки та налагоджена співпраця. Понад три роки ми отримуємо найновіші сорти саджанців і їх загальна вартість становить приблизно 400 тисяч гривень. Ці саджанці завозять з Європи і культивують в Петра Івановича на підприємстві. Ми щиро вдячні за допомогу в зміцненні матеріально-технічної бази нашого університету. Завдяки такій співпраці, ми зможемо готувати найкращих фахівців, – розповідає перший проректор Уманського національного університету садівництва Мостов’як Іван Іванович.

Крім того, з боку університету буде надаватись науковий супровід щодо вирощування плодово-ягідних культур на підприємстві «ГАДЗ», куди щороку на практику направляються студенти.

– Ми відправляємо на практику до Петра Івановича наших студентів. В період сезонних робіт, на підприємстві практикуються до 50 студентів, які можуть отримати досвід роботи з високоякісними технологіями, що використовують в європейських країнах. Також, більшість фахівців, які там працюють – наші випускники, – зазначив Іван Іванович.

– Наша співпраця дійсно налічує уже не один рік і я притримуюся тієї думки, що хороші кадри найкраще виховувати самим. Студенти, які приходять до нас на практику, отримують перший досвід, знайомляться з нашим робочим процесом. Зрозуміло, що частина з них бажає працювати на наших об’єктах і ми у цьому сприяємо, бо справа наша залежить у першу чергу від працьовитих рук та ініціативних кадрів, – переконаний Петро Гадз.