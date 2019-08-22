Рейтинг шкіл Тернополя 2019 року
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Тернополя, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2019 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2019 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл Тернополя
|Назва навчального закладу
|Місце
|TOP
|Рейт. бал
|Бал ЗНО
|Учнів / тестів
|Склав (%)
|Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|1
|37
|153.6
|173.3
|79/273
|100
|Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|2
|161
|145.9
|164.7
|74/269
|99
|Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|3
|211
|144.2
|165.9
|43/142
|100
|Тернопільська класична гімназія Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|4
|306
|141.6
|164
|30/102
|100
|Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|5
|329
|141.2
|160.5
|65/224
|99
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 20 імені Руслана Муляра Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|6
|356
|140.5
|162.5
|30/110
|98
|Тернопільський НВК “Школа-ліцей № 6 ім. Н.Яремчука” Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|7
|496
|137.3
|156.5
|59/201
|99
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 19 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|8
|587
|135.8
|155.6
|48/171
|96
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 16 імені Володимира Левицького Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|9
|771
|133.1
|152.6
|44/166
|98
|Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 17 імені Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|10
|814
|132.5
|153.6
|26/95
|98
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 26 імені Дмитра Заплітного Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|11
|856
|132
|152
|36/135
|97
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 22 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|12
|985
|130.8
|150.7
|38/134
|98
|Тернопільський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-медичний ліцей № 15” Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|13
|1031
|130.2
|150
|37/135
|96
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 23 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|14
|1045
|130
|149.9
|34/131
|98
|Тернопільський ліцей № 21- спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|15
|1154
|129
|148.9
|36/122
|96
|Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|16
|1189
|128.7
|149.8
|19/65
|95
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|17
|1319
|127.5
|148.5
|18/63
|100
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 10 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|18
|1328
|127.4
|147.2
|32/120
|98
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 11 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|19
|1350
|127.3
|147.2
|29/109
|96
|Тернопільський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-економічний ліцей № 9 імені Іванни Блажкевич” Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|20
|1382
|127.1
|147
|28/109
|96
|Тернопільський технічний ліцей Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|21
|1501
|126.1
|145.1
|38/145
|93
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 27 ім. Віктора Гурняка Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|22
|1560
|125.7
|145.7
|28/95
|95
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 28 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|23
|1711
|124.5
|143.9
|31/113
|96
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 імені Андрія Юркевича Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|24
|1724
|124.4
|145.6
|8/30
|97
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 18 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|25
|1848
|123.5
|143.1
|27/101
|97
|Тернопільський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-правовий ліцей №2” Тернопільської міськради Тернопільскої обл.
|26
|1951
|122.8
|143.3
|15/53
|94
|Тернопільська вечірня школа Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|27
|2320
|120.2
|140.8
|8/27
|100
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|28
|2349
|120
|137.9
|42/152
|91
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 24 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|29
|2484
|119.1
|135.4
|60/221
|91
|Коледж економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету
|30
|2915
|116.2
|127.9
|199/439
|93
|Галицький коледж ім. В’ячеслава Чорновола
|31
|3182
|114.6
|123.5
|279/581
|92
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 14 ім.Б. Лепкого Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|32
|3349
|113.5
|130.6
|39/143
|87
|Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж
|33
|3374
|113.4
|128.7
|122/235
|94
|Тернопільський музичний коледж ім. Соломії Крушельницької
|34
|3762
|111.2
|127.6
|80/157
|92
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 25 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|35
|4004
|109.9
|128.9
|5/20
|95
|Тернопільський НВК “Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого” Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|36
|4262
|108.4
|126.5
|15/50
|86
|Державний вищий навчальний заклад “Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі”
|37
|4973
|104.1
|118.8
|100/196
|89
|Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
|38
|5014
|103.9
|104.6
|503/1077
|82
|Приватний вищий навчальний заклад “Медичний коледж”
|39
|5340
|102
|114.9
|139/285
|86
|Тернопільський педагогічний ліцей спортивного профілю Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|40
|6046
|97.8
|112.1
|43/162
|88
|Державний професійно-технічний навчальний заклад “Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму”
|41
|7833
|83.1
|93.5
|141/291
|79
|Державний професійно-технічний навчальний заклад “Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі”
|42
|8783
|70.3
|79.2
|119/284
|69
|Державний навчальний заклад “Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну”
|43
|9027
|65.4
|74.9
|93/177
|64
|Тернопільське вище професійне училище №4 імені Михайла Паращука
|44
|9049
|64.8
|73.6
|94/228
|63
|Державний навчальний заклад “Тернопільський центр професійно-технічної освіти”
|45
|9127
|63.4
|70.1
|193/403
|60
Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2019 року оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.