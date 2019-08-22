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Рейтинг шкіл Тернополя 2019 року

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Ð ÐµÐ¹ÑÐ¸Ð½Ð³ ÑÐºÑÐ» Ð¢ÐµÑÐ½Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ñ 2019 ÑÐ¾ÐºÑІнформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Тернополя, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2019 року.

У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2019 році.

Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Рейтинг шкіл Тернополя

Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%)
Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл. 1 37 153.6 173.3 79/273 100
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. 2 161 145.9 164.7 74/269 99
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. 3 211 144.2 165.9 43/142 100
Тернопільська класична гімназія Тернопільської міськради Тернопільської обл. 4 306 141.6 164 30/102 100
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. 5 329 141.2 160.5 65/224 99
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 20 імені Руслана Муляра Тернопільської міськради Тернопільської обл. 6 356 140.5 162.5 30/110 98
Тернопільський НВК “Школа-ліцей № 6 ім. Н.Яремчука” Тернопільської міськради Тернопільської обл. 7 496 137.3 156.5 59/201 99
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 19 Тернопільської міськради Тернопільської обл. 8 587 135.8 155.6 48/171 96
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 16 імені Володимира Левицького Тернопільської міськради Тернопільської обл. 9 771 133.1 152.6 44/166 98
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 17 імені Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. 10 814 132.5 153.6 26/95 98
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 26 імені Дмитра Заплітного Тернопільської міськради Тернопільської обл. 11 856 132 152 36/135 97
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 22 Тернопільської міськради Тернопільської обл. 12 985 130.8 150.7 38/134 98
Тернопільський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-медичний ліцей № 15” Тернопільської міськради Тернопільської обл. 13 1031 130.2 150 37/135 96
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 23 Тернопільської міськради Тернопільської обл. 14 1045 130 149.9 34/131 98
Тернопільський ліцей № 21- спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети Тернопільської міськради Тернопільської обл. 15 1154 129 148.9 36/122 96
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. 16 1189 128.7 149.8 19/65 95
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 Тернопільської міськради Тернопільської обл. 17 1319 127.5 148.5 18/63 100
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 10 Тернопільської міськради Тернопільської обл. 18 1328 127.4 147.2 32/120 98
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 11 Тернопільської міськради Тернопільської обл. 19 1350 127.3 147.2 29/109 96
Тернопільський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-економічний ліцей № 9 імені Іванни Блажкевич” Тернопільської міськради Тернопільської обл. 20 1382 127.1 147 28/109 96
Тернопільський технічний ліцей Тернопільської міськради Тернопільської обл. 21 1501 126.1 145.1 38/145 93
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 27 ім. Віктора Гурняка Тернопільської міськради Тернопільської обл. 22 1560 125.7 145.7 28/95 95
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 28 Тернопільської міськради Тернопільської обл. 23 1711 124.5 143.9 31/113 96
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 імені Андрія Юркевича Тернопільської міськради Тернопільської обл. 24 1724 124.4 145.6 8/30 97
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 18 Тернопільської міськради Тернопільської обл. 25 1848 123.5 143.1 27/101 97
Тернопільський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-правовий ліцей №2” Тернопільської міськради Тернопільскої обл. 26 1951 122.8 143.3 15/53 94
Тернопільська вечірня школа Тернопільської міськради Тернопільської обл. 27 2320 120.2 140.8 8/27 100
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Тернопільської міськради Тернопільської обл. 28 2349 120 137.9 42/152 91
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 24 Тернопільської міськради Тернопільської обл. 29 2484 119.1 135.4 60/221 91
Коледж економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету 30 2915 116.2 127.9 199/439 93
Галицький коледж ім. В’ячеслава Чорновола 31 3182 114.6 123.5 279/581 92
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 14 ім.Б. Лепкого Тернопільської міськради Тернопільської обл. 32 3349 113.5 130.6 39/143 87
Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж 33 3374 113.4 128.7 122/235 94
Тернопільський музичний коледж ім. Соломії Крушельницької 34 3762 111.2 127.6 80/157 92
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 25 Тернопільської міськради Тернопільської обл. 35 4004 109.9 128.9 5/20 95
Тернопільський НВК “Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого” Тернопільської міськради Тернопільської обл. 36 4262 108.4 126.5 15/50 86
Державний вищий навчальний заклад “Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі” 37 4973 104.1 118.8 100/196 89
Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя 38 5014 103.9 104.6 503/1077 82
Приватний вищий навчальний заклад “Медичний коледж” 39 5340 102 114.9 139/285 86
Тернопільський педагогічний ліцей спортивного профілю Тернопільської міськради Тернопільської обл. 40 6046 97.8 112.1 43/162 88
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму” 41 7833 83.1 93.5 141/291 79
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі” 42 8783 70.3 79.2 119/284 69
Державний навчальний заклад “Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну” 43 9027 65.4 74.9 93/177 64
Тернопільське вище професійне училище №4 імені Михайла Паращука 44 9049 64.8 73.6 94/228 63
Державний навчальний заклад “Тернопільський центр професійно-технічної освіти” 45 9127 63.4 70.1 193/403 60

 

Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2019 року оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.

Освіта.ua

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