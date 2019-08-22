Ванна «Коло» – качественная замена тяжелым материалам

Акриловая Ванна коло – купить ее может тот, кто ценит качественный отдых. Легкие, эстетичные и эргономичные ванны «Коло» — это полимерные изделия нового поколения. Они превосходят по своим функциональным качествам другие модели, выполненные из более тяжелых сплавов.

Дополнительные возможности, которыми оборудованы акриловые изделия, сделали их востребованными на мировом рынке.

Какие особенности воплотил в своих продуктах польский производитель «Коло» и почему акриловые ванны – это лучший вариант для ванной комнаты – сейчас узнаем.

Почему акрил стал альтернативой другим материалам?

Для начала следует определить, что же такое «акрил»? Так называется высококачественный метилметакрилат (сложный метиловый эфир), который на начальной стадии производства представлен в виде порошка или пудры. Но в сочетании со специальной жидкостью, способен оперативно превращаться в густую высокопрочную массу.

Что же выделяет такой материал среди других: керамики, чугуна или стали? Первый момент, который заметили после выпуска продукции из такого материала, — это его доступность. А уже после — выявили его поразительные свойства. Которые отображены в эргономичных изделиях польского производителя «Коло». Акриловые ванны характеризует:

Небольшой вес. Одна модель по массе не превышает 40 килограмм.

Ударопрочность. Благодаря уникальным технология литья (на стекловолоконный каркас или с применением двухслойного экструдированного листового материала) способны выдерживать сильные механические повреждения.

Теплоемкость. Материал способен сохранять температуру набранной воды на протяжении часа.

Разнообразие форм. Благодаря универсальности материала, его можно «гнуть» как угодно. Поэтому можете приобрести ванну любой формы: прямоугольную, овальную, угловую или асимметричную.

Поглощение шума. В отличие от стальных и чугунных ванн, при набирании воды в которые производятся громкие всплески, акриловые поглощают лишние шумы.

Многофункциональность. В акриловые ванны могут быть встроены дополнительные опции, которые сделают отдых гораздо приятнее: гидромассаж, хромотерапия, автоматический перелив и прочее.

Особенностью акриловых изделий от «Коло» также считается возможность их реставрации. Любой скол вы можете не затруднительно отремонтировать с помощью ремонтных составов. А в случае появления царапин на поверхности ванны – ее можно отполировать, самостоятельно или заказав услуги специалиста.

Как правильно подобрать акриловую ванну «Коло»?

Для правильного выбора акрилового изделия для своей ванной комнаты, важно учитывать его внешние качества и параметры. А именно, для покупки подходящей ванны, нужно следовать следующим критериям:

Определить подходящий размер. В зависимости от метража комнаты и предположительного положения ванной, нужно знать 4 основных параметра: высоту бортика над уровнем пола, глубину, длину и ширину чаши.

Выбрать подходящий тип установки: пристенная, угловая, симметричная угловая или ассиметричная, круглая отдельностоящая.

Наличие дополнительных возможностей. Оснащенность такими функциями как: гидромассаж, аэромассаж или хромотерапия.

И также, особенность акриловых ванн – это их оттеночное многообразие. Так что можете выбрать не классическую белую модель, а ту, что подойдет по цвету под интерьер вашей ванной комнаты.

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