Рівень загрози COVID-19 на Тернопільщині визначатимуть за новими критеріями

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Тернопільській області вважається складною і напруженою, оскільки щодня реєструються багато нових випадків. Про це розповіла головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Вона зазначила, що 13 серпня відбулося засідання Державної комісії ТЕБ та НС, під час якого постановою були введені нові критерії оцінки епідситуації на адміністративних територіях.

Це — заповненість ліжок у медзакладах, середня кількість тестувань та показник захворюваності в адміністративно-територіальних одиницях.

«З 17 серпня ми будемо враховувати такі критерії як середня кількість тестувань методами ПЛР та ІФА – повинна становити не менше 24 на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів, а в нашій області цей показник становлять 51,5. Наступний показник – завантаженість ліжок хворими на COVID-19 протягом 5 днів, який не повинен перевищувати 50%. До 50% вважається «зелена зона», від 50% до 75% – «помаранчева зона», більше 75% – «червона зона». Станом на сьогодні ми не перевищуємо даний критерій, у нас завантаженість ліжок становить від 22-26% протягом цих 5-ти днів. Ще один показник – реєстрація нових випадків захворювання на COVID-19 протягом останніх 14 днів. Доведений базовий рівень – не більше 40 випадків на 100 тисяч населення», – пояснила Оксана Чайчук.

Також вона наголосила, що за постановою Кабміну, місто Чортків і Тернопільський район віднесені до «помаранчевої зони», оскільки у Чорткові показник нових випадків захворювання на COVID-19 становить 147,8 випадків на 100 тисяч населення, а в Тернопільському районі – 155,6 випадків на 100 тисяч населення.