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Народний депутат присоромив керівництво області (відео)

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Звернення до голови Тернопільської обласної ради В.Овчарука та голови Тернопільської облдержадміністрації В.Труша записав народний депутат від Тернопільщини Іван Чайківський та виклав відео на своїй сторінці у фейсбуці.

Нардеп закликає припинити сварки та сконцентруватися на вирішенні господарських питань області.

“За вами стоять діти, бюджетники. Сьогодні не час відправляти один одного в суди”, – наполягає Іван Чайківський, звертаючись до високопосадовців.

Народний обранець висловив сподівання, що керівники області таки дбатимуть за майбутнє рідної землі.

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