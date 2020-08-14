Народний депутат присоромив керівництво області (відео)
Звернення до голови Тернопільської обласної ради В.Овчарука та голови Тернопільської облдержадміністрації В.Труша записав народний депутат від Тернопільщини Іван Чайківський та виклав відео на своїй сторінці у фейсбуці.
Нардеп закликає припинити сварки та сконцентруватися на вирішенні господарських питань області.
“За вами стоять діти, бюджетники. Сьогодні не час відправляти один одного в суди”, – наполягає Іван Чайківський, звертаючись до високопосадовців.
Народний обранець висловив сподівання, що керівники області таки дбатимуть за майбутнє рідної землі.