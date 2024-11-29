Робота пунктів обігріву та пунктів незламності у Тернополі тимчасово призупинена

У зв’язку відсутню аварійних відключень та із введенням графіків погодинних вимкнень електроенергії, робота пунктів обігріву та незламності у Тернополі тимчасово призупиняється. Відсьогодні, 29 грудня, ці пункти не функціонуватимуть.

У випадку виникнення надзвичайних ситуацій буде здійснено додаткове розгортання пунктів обігріву, про що мешканців буде поінформовано завчасно.

Слідкуйте за офіційними повідомленнями для отримання актуальної інформації.