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Новини Тернополя 

Робота пунктів обігріву та пунктів незламності у Тернополі тимчасово призупинена

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У зв’язку відсутню аварійних відключень та із введенням графіків погодинних вимкнень електроенергії, робота пунктів обігріву та незламності у Тернополі тимчасово призупиняється. Відсьогодні, 29 грудня, ці пункти не функціонуватимуть.

У випадку виникнення надзвичайних ситуацій буде здійснено додаткове розгортання пунктів обігріву, про що мешканців буде поінформовано завчасно.

Слідкуйте за офіційними повідомленнями для отримання актуальної інформації.

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