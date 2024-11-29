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Оперативна інформація щодо енергозабезпечення Тернопільської області

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⚡Оперативна інформація щодо енергозабезпечення Тернопільської області станом на 9:00 ранку:

✔️ Застосовано одночасно дві черги графіків погодинних відключень (ГПВ) відповідно до опублікованих графіків.

🔹 Обмежено електропостачання для 135 732 побутових абонентів. Загальне споживання зменшено на 39,9 МВт у 406 населених пунктах області.

🔋 Об’єкти критичної інфраструктури працюють без перебоїв – електропостачання для них забезпечено повністю.

💧 Послуги водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання надаються у штатному режимі.

 

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