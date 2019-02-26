У чортківських комунальників з’явився новий помічник

КП «Чортківський комбінат комунальних підприємств» нещодавно отримав чергового незамінного помічника у вигляді трактора Lovol 504. Через систему державних закупівель «Prozorro» трактор придбали за 459 тис. 598 грн. Це вже 8 одиниця снігоприбиральної техніки в обоймі данного підприємства.

Повнопривідний компактний китайський трактор хоч і відноситься у першу чергу до снігоприбиральної техніки, його можна використовувати круглорічно, зокрема чистити дороги та тротуари від бруду. Все завдяки оснащеній щітці та відвалу.

Невеликий розмір трактора – ще один із очевидних плюсів, адже взимку ним можна прогортати сніг на тротуарах та прибудинкових територіях, де більша техніка можливості проїхати не має. За останніх два роки це вже четверта одиниця техніки, придбана КП «Чортківське КПП» для проведення благоустрою у місті.

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