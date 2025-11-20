росія забрала життя двох світлих людей з Тернополя . Загинули Оксана Цяпало та Ігор Неспляк, їх рідні поранені

У Тернополі, на вулиці 15 квітня, російська ракета влучила у житловий будинок, забравши життя двох світлих людей. Загинули:

Оксана Ігорівна Цяпало , 41 рік

Ігор Михайлович Неспляк, 67 років

Лікування потребують поранені:

Анастасія Цяпало , 15 років (у реанімації)

Тетяна Іванівна Неспляк, 59 років (у реанімації)

Рідні просять про допомогу на лікування та похорон родини Неспляк. Кожен внесок може стати важливим для їхнього виживання та подолання цієї страшної трагедії.

Номер карти для допомоги:

4874 1000 0202 6394

Перейти до монобанку

Висловлюємо щирі співчуття родині та всім, хто пережив цю трагедію. Спільно зможемо підтримати їх у ці важкі часи.