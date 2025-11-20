Тернопіль: Ракетний удар забрав життя Олени Унольт  

Олена УНОЛЬТ, перукар та мама двох донечок, загинула внаслідок російського ракетного обстрілу Тернополя 19 листопада 2025 року. Її діти, Адріана (7 клас) та Єва (10 клас), знаходяться в реанімації у важкому стані. Олена була донькою заслуженої артистки України Людмили Червінської, яка також потрапила під обстріл і перебуває серед постраждалих.

У цей складний час рідні та близькі просять про підтримку для донечок, які втратили свою маму. Благодійну допомогу можна надіслати за посиланням: https://send.monobank.ua/jar/2RpyzMQZ4n.

Світла памʼять Олені та молитви за швидке одужання її доньок 🙏.