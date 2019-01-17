Розклад архієрейських богослужінь на Богоявлення у Тернополі

З нагоди свята Хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа керуючий Тернопільською єпархією Високопресвященнійший архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор звершить такі богослужіння:

18 січня (п’ятниця)

7:30 – Божественна літургія Навечір’я Богоявлення Господнього з чином великого освячення води у каплиці кафедрального собору свв. Костянтина і Єлени м. Тернополя

17:00 – Всенічне бдіння – у каплиці кафедрального собору свв. Костянтина і Єлени м. Тернополя

19 січня (субота)

9:00 – Божественна літургія Богоявлення Господнього з чином великого освячення води у храмі свв. блгг. кнн. Бориса і Гліба (м. Тернопіль, вул. Білогірська).

12:15 – великий водосвятний молебень на набережній Тернопільського ставу біля хреста на честь Хрещення Київської Русі.