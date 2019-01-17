До уваги тернополян: Інформація щодо розмірів деяких видів державної допомоги у 2019 році

Статтею 7 Закону України “Про Державний бюджет на 2019 рік” встановлено на 2019 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня – 1853 гривень, з 1 липня – 1936 гривень, з 1 грудня – 2027 гривень, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років – з 1 січня – 1626 гривень, з 1 липня – 1699 гривень, з 1 грудня – 1779 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років – з 1 січня – 2027 гривень, з 1 липня – 2118 гривень, з 1 грудня – 2218 гривень;

працездатних осіб – з 1 січня – 1921 гривень, з 1 липня – 1921 гривень, з 1 грудня – 2102 гривень;

осіб, які втратили працездатність – з 1 січня – 1497 гривень, з 1 липня – 1564 гривень, з 1 грудня – 1638 гривень.

Враховуючи зазначене, у 2019 році розміри деяких видів державної допомоги становитимуть:

2019 з січня з липня з грудня Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами 480,25 501,75 525,50 Допомога при народженні дитини 41280,00 одноразова виплата: 10320,00 щомісячна виплата: 860,00 Допомога на дітей одиноким матерям надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців на дітей віком: максимальний до 6 років 1626,00 1699,00 1779,00 максимальний від 6 до 18 років 2027,00 2118,00 2218,00 максимальний від 18 до 23 років 1921,00 2007,00 2102,00 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування надається у розмірі, що дорівнює різниці між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги на дітей віком: максимальний до 6 років 3252,00 3398,00 3558,00 від 6 до 18 років 4054,00 4236,00 4436,00 Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність 1497,00 1564,00 1638,00 Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців на дітей віком: максимальний до 6 років 813,00 849,50 889,50 від 6 до 18 років 1013,50 1059,00 1109,00 Державна соціальна допомога на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на дітей віком: максимальний до 6 років 3252,00 3398,00 3558,00 від 6 до 18 років 4054,00 4236,00 4436,00 від 18 до 23 років 3842,00 4014,00 4204,00 Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць 1853,00 1936,00 2027,00

Статтею 9 вищезазначеного закону установлено, що у 2019 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб – 21 відсоток, для дітей – 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2019 році не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

З огляду на зазначене, рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2019 році становитимуть:

з січня з липня з грудня для працездатних осіб

(21 % ПМ для працездатних осіб) 403,41 421,47 441,42 для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів (100%) 1497,00 1564,00 1638,00 для дітей віком (85%): до 6 років 1382,10 1444,15 1512,15 від 6 до 18 років 1722,95 1800,30 1885,30 від 18 до 23 років (за умови навчання) 1632,85 1705,95 1786,70 Доплата на дітей віком від: 0 до 13 років 250 13 до 18 років 500