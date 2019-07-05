Розлючений кременецький злодій тримав «на мушці» трьох юнаків

За це наступні три з половиною роки проведе за ґратами

Варто зазначити, що засуджений молодик має вже чималий тюремний стаж. Відбував покарання за грабунки, крадіжки, незаконне виготовлення та розповсюдження наркотиків. Більше того, наприкінці минулого року знову сів на лаву підсудних. Щоправда, тоді Феміда зважила на щире каяття та тюремне ув’язнення змінила на іспитовий строк.

Утім рецидивіст замість виправлення та виховання маленького сина знову взявся за старе. Відтак у середині січня ц.р. пізно ввечері наш псевдогерой, озброївшись «фомкою» та вживши добру порцію оковитої, намагався через вікно залізти в чужу квартиру.

У цей момент повз багатоквартирний будинок проходили троє хлопців. Побачивши крадія за «роботою», юнаки напівіронічно запитали: «Майстре, не боїшся зірватись? Допомоги не потрібно?»

«Що це в тебе за інструмент?» – поцікавився один із них і з силою відібрав у злодія «фомку», котру той старанно ховав у рукаві куртки.

П’яненький рецидивіст розлютився і зі словами «Зараз буде вам капець!» побіг за ріг будинку. Хлопці лише засміялись у відповідь та вже збиралися йти собі геть, як рецидивіст зі снайперською гвинтівкою у руках вийшов до них із темряви.

«Зараз буде вам капець», – повторив він, спрямувавши дуло у груди парубка, котрий відібрав у нього «фомку».

«Заспокойся, давай поговоримо!» – звернувся той до злодія. Відчувши свою перевагу, той у відповідь лише задоволено гмикнув. Юнак зненацька кинувся до нього, руками схопився за дуло і з силою направив його догори, та разом із друзями обеззброїли горе-нападника і викликали поліцію. Лише тоді стало відомо, що злодій не блефував: у патроннику гвинтівки та в магазині були патрони.

На досудовому слідстві підозрюваний частково визнав свою провину.

Відтак Кременецький районний суд визнав його винним у незаконному носінні, зберіганні та придбанні вогнепальної зброї; спробі незаконного проникнення у житло та погрозі вбивством і засудив до трьох із половиною років позбавлення волі. Також із обвинуваченого стягнуто понад 6 тис. грн. судових витрат за проведені експертизи.

Олекса Чиж