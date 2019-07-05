У Копичинецькій колонії на Тернопільщині залишилося 6 ув’язнених

Копичинецьку виправну колонію (№112) у найближчому часі мають намір закрити. Тиждень тому відбулося скорочення працівників – із 350-ти до близько 40-ка. В основному залишилося кілька охоронців, комірників та бухгалтерів. Також до Львова вивезли практично всіх ув’язнених, нині таких у Копичинцях залишилося всього шестеро чоловік.

Тюрми стають порожніми не через те, що злочинців немає, кажуть колишні працівники Копичинецької колонії, а через те, що немає професійного ядра працівників правоохоронних органів. І коли за статистикою злочини невпинно зростають, виявляється, що саджати злочинців немає кому.

Свого часу в Копичинецькій колонії утримували 1860 ув’язнених та працювало 560 чоловік. Щомісяця в колонії вироблялося продукції на 4 млн. грн. Це деталі до комбайнів, копачі, перемотували трансформатори, по кооперації з «Ватрою» складали світильники, шили рукавиці та спецодяг, били тару тощо.

Колонія приносила Копичинцям значні доходи до бюджету, а тому вже нині керівництво громади розглядає варіанти, як взяти її приміщення собі на баланс, щоб у майбутньому запропонувати вивільнені площі інвестору під розміщення якогось підприємства, або ініціювати перед вищим керівництвом, щоби на тому місці розмістити, скажімо, військову частину.

За даними Державної пенітенціарної служби, в Україні в останні роки закрито або готується до закриття 32 виправних заклади.

Іван Білий