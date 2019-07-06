Розмова з кандидатом: Степан Барна зустрічається з виборцями

Кандидат у народні депутати України від міста Тернополя Степан Барна зустрівся з виборцями. Обговорили гострі питання сьогодення державного рівня, а також проблеми локального рівня, в яких тернополяни потребують підтримки. За словами Степана Барни, суспільні настрої людей характеризуються усвідомленням того, що над Україною знову нависла загроза проросійського реваншу. Він відзначив, що тернополяни почали звертати більшу увагу на факти та аналізувати ситуацію в державі.

«Занепокоєння людей мають підстави. Адже впродовж останніх п’яти років Росія неодноразово вимагала від України ряду поступок. Проте, команда з чіткими українськими цінностями, яка керувала в цей час державою, розуміла, що це виключно провокація. Адже східному сусіду потрібна не один поступ, а тотальний контроль за нашою країною. Факти останніх тижнів свідчать про те, що Україну готують до повної капітуляції. Так, ідея про надання російській мові статусу державної в ОРДЛО вже була озвучена керівником Офісу Президента. Крім того відвели війська зі Станиці Луганської, а поплічники Януковича масово повертаються в Україну і при цьому стає очевидним, що у них є підтримка діючої влади. Тому необхідно консолідувати усі проукраїнські сили, аби дати відсіч реваншистам», – зазначає Степан Барна.



Серед питань місцевого рівня, тернополяни звернули увагу кандидата на проблему побутових відходів. У відповідь на це, Степан Барна зазначив, що вирішення цієї проблеми входить у його передвиборчу програму. Зокрема заплановано реалізацію регіональної комплексної програми поводження з відходами. Вона включатиме організацію збору та переробки сміття, їх ефективне використання як вторинної сировини та виробництво енергоресурсів.

Степан Барна продовжить зустрічі з виборцями, на яких кожен охочий зможе поспілкуватися з кандидатом особисто та поставити питання, які хвилюють. За активністю кандидата слідкуйте у Facebook.