Михайло Головко розмістив приватний відпочинковий комплекс на даху 9-пов. будинку у Тернополі?

Басейн, мангали, сауна… Все це є у приватному відпочинковому комплексі на даху 9-поверхового будинку, який належить голові обласної ради Михайлу Головку, – повідомляє Роман Довбенко.

Жителі будинку бояться небезпеки, яка висить над їхніми квартирами, але на пропозицію дати мені інтервʼю відмовилися, оскільки вважають самого Головка та партію «Свобода» ще страшнішою небезпекою.

За словами Романа Довбенка, сімейство Михайла Головка проживає на масиві Новий Світ біля Тернопільського озера на 9 поверсі у дворівневій квартирі. І має ще надбудову, яка не може бути законною, переконаний активіст.

Роман Довбенко просить правоохоронні органи взяти інформацію до уваги і прийняти міри щодо забезпечення безпеки мешканців даного будинку.