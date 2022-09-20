«Розраховуємо на мінімальних 15 градусів»: влада — про опалення в Тернополі у разі надзвичайної ситуації

Мінімум 15 градусів тепла буде у квартирах Тернополя взимку у разі надзвичайні ситуації. Для цього КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» розробило спеціальну схему. Про це під час брифінгу 19 вересня повідомив голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш.

Тернопільщина готова до опалювального сезону 2022-2023 років. Ми вже перевірили майже 90 відсотків теплотрас та мереж. Підготували комунальні котельні. Також «Тернопільміськтеплокомуненерго» розробило схему на випадок недопостачання газу або руйнування газових мереж. Температура буде не надзвичайно комфортною, але ми розраховуємо на мінімальних 15 градусів, – пояснює він.

За словами очільника, лісівники області теж працюють у посиленому режимі. Станом на сьогодні вже заготовлено 58,5 тисяч метрів кубічних дров.

Це дрова для населення. Їх можуть придбати ті, хто використовує твердопаливні котли, – каже Володимир Труш.

Нагадаємо, за прогнозами експертів опалювальний сезон цьогоріч буде важким через війну з росією. Тому жителів Тернопільщини закликають зменшувати залежність від російського газу. Радять подбати про утеплення будинків, встановити твердопаливні чи електричні котли, скоротити кількість опалювальних площ.

Терен