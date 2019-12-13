Парку на “Алясці” поки що не буде, тернополяни виграли суд у міської ради

Господарський суд Тернопільської області задоволив позов Садівничого товариства робітників і службовців Тернопільського відділення Львівської з.д. до Тернопільської міської ради про визнання недійсними рішень Тернопільської міської ради щодо земельної ділянки за адресою вул. Київська – Тарнавського, – повідомляє прес-служба господарського суду Тернопільської області.

Нагадаємо, тернополянам – учасникам садового товариства «Ювілейний», які мають дачі на “Алясці”, міська влада пропонує безкоштовні земельні ділянки у с. Малашівці. А на території дач, який обмежений вулицями Генерала М. Тарнавського, вул. Володимира Великого, вул. М. Липницького та вул. Київською, планують облаштувати новий міський парк. Але тернополян це не влаштовує. Вони навіть приходили на сесію міської ради, аби депутати їх почули та дозволили приватизувати земельні ділянки, які в них у користуванні більше 50 років.

За словами начальника відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Мар’яни Зварич, ця земельна ділянка знаходиться у комунальній власності міста і у власників дач було лише право постійного користування.

Тому рішенням міської ради було дано дозвіл управлінню культури і мистецтв Тернопільської міської ради на складання проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території рекреаційного призначення – парку, з наданням земельної ділянки в постійне користування, за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, площею до 10.5 га за адресою вул. Київська-Тарнавського.

Учасникам садового товариства вирішили не здаватися та пішли у суд.

Садівниче товариство просило суд визнати недійсними рішення Тернопільської міської ради, які стосуються формування рекреаційної зони (парку), надання третім особам дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування та дозволу на складення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під будівництво саме на частині земельної ділянки, яка надана товариству у користування.

Так, дослідивши усі обставини справи, господарський суд Тернопільської області дійшов висновку про задоволення позовних вимог та визнав недійсними рішення органу місцевого самоврядування, а саме:

– рішення Тернопільської міської ради від 05.10.2018 №7/28/145 “Про створення рекреаційної зони (парку) за адресою вул Київська – Тарнавського”;

– рішення Тернопільської міської ради від 19.12.2018 №7/31/49 “Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території рекреаційного призначення – парку за адресою вул Київська – Тарнавського управлінню культури і мистецтв Тернопільської міської ради”;

– рішення Тернопільської міської ради від 05.04.2019 №7/33/91 “Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2 га за адресою вул Київська КП фірмі “Тернопільбудінвестзамовник” Тернопільської міської ради”, із змінами відповідно до рішення Тернопільської міської ради від 06.06.2019 №7/35/117;

– рішення Тернопільської міської ради від 05.04.2019 №7/33/103 “Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 4 га під будівництво групи багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення за адресою вул Київська в оренду терміном на десять років, право на оренду земельної ділянки якої набуватиметься на аукціоні”.

У судовому засіданні, яке відбулося 11 грудня 2019 року, суд оголосив вступну та резолютивну частини рішення. Повний текст судового рішення у справі № 921/438/19 буде складено до 24 грудня 2019 року, з електронною копією якого можна ознайомитись в Єдиному державному реєстрі судових рішень за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/