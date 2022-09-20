14:07 | 20.09.2022
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У Тернопільській обласній клінічній лікарні найсучасніше медичне обладнання й, звісно, команда професіоналів

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Розвиток тазової хірургії – один із пріоритетних напрямів роботи в ортопедо-травматологічному відділенні!

💪 Шість операційних блоків, 55 ліжок, сучасний медичний підрозділ та широкий спектр хірургічних втручань – це сьогодні реалії роботи ортопедо-травматологічного відділення Тернопільської обласної клінічної лікарні. Завдяки якісній роботі та високому рівні надання медичних послуг до наших фахівців за допомогою звертаються пацієнти не лише з Тернопільської області, а й України та за кордону.
👨‍⚕️👉 Детальніше про те, яку допомогу надають медики відділення та над розвитком яких напрямів працюють, – розповів газеті Медична Академія завідувач відділенням Сергій Гаріян.
✔️ «У нас найсучасніше медичне обладнання й, звісно, команда професіоналів, – зазначає лікар. – Наші фахівці проводять широкий спектр хірургічних втручань – від остеоартрозу колінного та кульшового суглобів, оперують внутрішньосуглобові переломи, переломи кісток тазу, запровадили оперативне лікування неускладнених переломів хребта, загалом останніми роками впроваджено 30 (❗) нових видів оперативних втручань.
🔝 За його словами, останнім часом у відділенні розвивають тазову хірургію.
«Це доволі непростий напрям. Оснастили операційну найсучаснішим обладнанням спеціально для хірургії таза, маємо тазові столи, які наразі є рідкістю в українських клініках.
☝️ Ще один аспект: специфіка травм до війни, за вісім років АТО та шість місяців повномасштабного вторгнення зазнала чималих змін. Люди отримують дуже великі дефекти як м’яких, так і кісткових тканин. Тому наші хірургічні техніки дещо змістилися у простір тривалих складних ортопедичних технологій, зокрема, із заміщення м’яких тканин. Це так звана «пластика», яку раніше ми виконували двічі-тричі на місяць, а тепер таку ж кількість операцій лише на день! Чи не щодня проводимо також операції із заміщення великих кісткових дефектів. Це те, що 10 років тому було в диковинку, а тепер стало нашою звичною практикою.

☝️ Під контролем також категорія пацієнтів, яким раніше провели імплантацію суглобів чи інші оперативні втручання й вони тепер потребують ревізійних операцій. Ці операції ми виділили в окремий напрям і беремося навіть за тих, кому відмовили в інших клініках. Маємо справу зі складними випадками, але й успіху досягаємо», – акцентує Сергій Гаріян.

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