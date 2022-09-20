У Тернопільській обласній клінічній лікарні найсучасніше медичне обладнання й, звісно, команда професіоналів

Розвиток тазової хірургії – один із пріоритетних напрямів роботи в ортопедо-травматологічному відділенні!

Шість операційних блоків, 55 ліжок, сучасний медичний підрозділ та широкий спектр хірургічних втручань – це сьогодні реалії роботи ортопедо-травматологічного відділення Тернопільської обласної клінічної лікарні. Завдяки якісній роботі та високому рівні надання медичних послуг до наших фахівців за допомогою звертаються пацієнти не лише з Тернопільської області, а й України та за кордону.

Детальніше про те, яку допомогу надають медики відділення та над розвитком яких напрямів працюють, – розповів газеті Медична Академія завідувач відділенням Сергій Гаріян.

«У нас найсучасніше медичне обладнання й, звісно, команда професіоналів, – зазначає лікар. – Наші фахівці проводять широкий спектр хірургічних втручань – від остеоартрозу колінного та кульшового суглобів, оперують внутрішньосуглобові переломи, переломи кісток тазу, запровадили оперативне лікування неускладнених переломів хребта, загалом останніми роками впроваджено 30 () нових видів оперативних втручань.

За його словами, останнім часом у відділенні розвивають тазову хірургію.

«Це доволі непростий напрям. Оснастили операційну найсучаснішим обладнанням спеціально для хірургії таза, маємо тазові столи, які наразі є рідкістю в українських клініках.

Ще один аспект: специфіка травм до війни, за вісім років АТО та шість місяців повномасштабного вторгнення зазнала чималих змін. Люди отримують дуже великі дефекти як м’яких, так і кісткових тканин. Тому наші хірургічні техніки дещо змістилися у простір тривалих складних ортопедичних технологій, зокрема, із заміщення м’яких тканин. Це так звана «пластика», яку раніше ми виконували двічі-тричі на місяць, а тепер таку ж кількість операцій лише на день! Чи не щодня проводимо також операції із заміщення великих кісткових дефектів. Це те, що 10 років тому було в диковинку, а тепер стало нашою звичною практикою.

Під контролем також категорія пацієнтів, яким раніше провели імплантацію суглобів чи інші оперативні втручання й вони тепер потребують ревізійних операцій. Ці операції ми виділили в окремий напрям і беремося навіть за тих, кому відмовили в інших клініках. Маємо справу зі складними випадками, але й успіху досягаємо», – акцентує Сергій Гаріян.