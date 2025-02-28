Руйнування пам’ятників у Тернополі: поліція розслідує акт наруги

У Тернополі розшукують вандалів, які пошкодили пам’ятники у Старому парку.

Поліцейські розслідують акт вандалізму, що стався у Старому парку Тернополя. У п’ятницю, 28 лютого, близько 7:30 до правоохоронців звернувся працівник комунального підприємства, який виявив пошкоджені пам’ятні знаки.

На місці події поліцейські встановили, що невідомі зруйнували шість пам’ятників загиблим у Другій світовій війні. Було розбито плити біля підніжжя, зірвано таблички та повалено погруддя.

За фактом наруги над пам’ятниками розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України («Наруга над могилою, іншим місцем поховання»). Винним загрожує позбавлення волі строком від 4 до 7 років. Правоохоронці проводять слідчі дії та встановлюють осіб, причетних до злочину.

Старий парк у Тернополі – це історичний куточок міста, заснований ще на початку XX століття. У ньому розташовані кілька важливих пам’ятників, зокрема:

Монумент загиблим воїнам Другої світової війни;

Пам’ятний знак жертвам політичних репресій;

Меморіальний комплекс борцям за незалежність України;

Монумент «Материнський поклик», присвячений матерям, які втратили синів на війні.

Якщо вам відома будь-яка інформація про причетних до злочину осіб, прохання повідомити за номером 102.