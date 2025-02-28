Байдужість, не гідна мера: як Сергій Надал “вшановує” загиблих Героїв
Вже понад 11 років Україна бореться за свою незалежність, і кожного дня наші захисники віддають найдорожче – своє життя.
Тернопільська громада також зазнає болючих втрат: від початку російсько-української війни загинули вже понад 200 її мешканців. За кожним із них – не просто ім’я у списку, а ціле життя: мрії, плани, родина, яка більше ніколи не побачить рідну людину.
Проте вшанування їхньої пам’яті в місті залишається на рівні формальності. В офіційних повідомленнях міського голови Тернополя Сергія Надала – лише сухі рядки: прізвище, вік, дата прощання.
💔 Без фото.
💔 Без історій.
💔 Без людського тепла.
Але ж за кожним прізвищем – чиясь доля. Чи можуть Герої залишатися лише статистикою?
Вони – не просто цифри у зведеннях. Це наші рідні, друзі, знайомі. Вони заслуговують на більше.