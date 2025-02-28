Вже понад 11 років Україна бореться за свою незалежність, і кожного дня наші захисники віддають найдорожче – своє життя.

Тернопільська громада також зазнає болючих втрат: від початку російсько-української війни загинули вже понад 200 її мешканців. За кожним із них – не просто ім’я у списку, а ціле життя: мрії, плани, родина, яка більше ніколи не побачить рідну людину.

Проте вшанування їхньої пам’яті в місті залишається на рівні формальності. В офіційних повідомленнях міського голови Тернополя Сергія Надала – лише сухі рядки: прізвище, вік, дата прощання.

💔 Без фото.

💔 Без історій.

💔 Без людського тепла.

Але ж за кожним прізвищем – чиясь доля. Чи можуть Герої залишатися лише статистикою?

Вони – не просто цифри у зведеннях. Це наші рідні, друзі, знайомі. Вони заслуговують на більше.