На війні загинув молодий воїн Олександр Скочеляс з Тернопільщини

Знову сумна звістка з передової для Великогаївської громади. Війна забрала ще одне молоде життя. Селищний голова Сергій Кохман повідомляє про загибель нашого земляка, жителя с. Прошова, стрільця штурмового спеціалізованого відділення батальйону «Шквал» – Скочеляса Олександра Михайловича (29.03.2001 р.н.).

Життя воїна обірвалося 25 лютого 2025 року поблизу населеного пункту Нововодяне Луганської області.

Висловлюємо щирі співчуття матері Руслані, батьку Михайлу, брату Віталію та усій великій родині.

Зустріч тіла Героя відбудеться завтра, 1 березня 2025 року.

Об 11:30 год. очікуємо траурний кортеж у Великих Гаях біля храму Пресвятого Серця Христового

Тоді процесія вирушить за таким маршрутом:

11:45 – с. Кип’ячка (при в’їзді)

11:55 – с. Товстолуг (біля могили)

12:05 – с. Білоскірка (при в’їзді)

12:10 – с. Грабовець (біля храму Покрови Пресвятої Богородиці)

12:20 – с. Баворів (біля могили)

12:30 – с. Смолянка (біля могили)

12:35 – с. Скоморохи (біля школи)

Орієнтовно о 12:45 зустріч відбудеться у на початку с. Прошова, звідки процесія вирушить до храму Успіння Пресвятої Богородиці, де буде лежати тіло Олександра.

Прошу жителів громади вийти на центральну вулицю, щоб віддати шану полеглому воїну.

о 19.00 год. відбудеться Парастас у храмі.

Чин похорону у неділю, 2 березня, о 14.00 год.

Вічна пам’ять та світла пам’ять воїну Олександру!