Рятувальники застерігають тернополян не виходити на кригу

Тернопільські рятувальники звернулися до жителів міста з проханням не виходити на кригу через підвищену небезпеку.

У зв’язку з постійним коливанням температурних показників крига на водоймах Тернопільщини стає небезпечною, поступово тане та втрачає міцність. Будь-хто, в будь-який момент може провалитися та опинитися у крижаній воді. Особливо це стосується любителів рибалити на кризі.

17 лютого співробітники 1-го Державного пожежно-рятувального загону вийшли на поверхню Тернопільського ставу, аби попередити рибалок про небезпеку, на яку ті себе наражають.

Рятувальники застерегли прихильників зимової риболовлі, що виходити на ослаблену, внаслідок відлиги, кригу вкрай небезпечно та розповіли про основні причини трагічних випадків. Також вони нагадали основні вимоги безпеки перебування на льоду та першочергові дії з порятунку та надання допомоги постраждалим. Співробітники ДСНС наголосили, що жодне хобі, чи улюблене заняття не варте того, аби ризикувати своїм життям.

Джерело: ДСНС







