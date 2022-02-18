На Борщівщині чоловік викрав ювелірні прикраси

Чоловік зі Скали-Подільської поліцейські викрав в сусідки ювелірних прикрас на 15 тисяч гривень.

До співробітників відділення поліції №1 міста Борщова звернулася жителька селища Скала-Подільська із заявою про крадіжку. Зі слів потерпілої, невідома особа проникла до її приватного будинку та викрала ювелірні прикраси. Вартість краденого жінка оцінила у понад 15 тисяч гривень.

У ході оперативних заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний сусід потерпілої. 50-річний чоловік неодноразово бачив, куди односельчанка ховає ключі від помешкання, коли іде з дому. Котрогось дня зловмисник не встояв перед спокусою легкої наживи. З чужого помешкання виніс десять найменувань ювелірних прикрас.

Коли ж поліцейські вийшли на слід зловмисника, його мати видала накрадені прикраси.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Триває досудове розслідування.

Джерело: ГУНП