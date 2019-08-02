Секретар судового засідання тернопільського суду перейшов на роботу у Верховний суд

Секретар судового засідання господарського суду Тернопільської області Роман Кучер став переможцем конкурсу кандидатів на зайняття вакантної посади державної служби категорії “В” в апараті Верховного Суду.

Від сьогоднішнього дня Роман обіймає посаду секретаря судового засідання відділу забезпечення роботи секретаря та суддів судової палати управління забезпечення роботи судової палати для розгляду справ щодо виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав громадян секретаріату Касаційного адміністративного суду.

Роман Кучер працював на посаді секретаря судового засідання господарського суду Тернопільської області з 2016 року і зарекомендував себе сумлінним та добросовісним працівником, – повідомляє прес-служба господарського суду Тернопільської області