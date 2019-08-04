«Зборів у століттях»: роздуми гетьмана Богдана Хмельницького про сьогодення (відео)

З метою підготовки до відзначення 370-тої річниці Зборівської битви та Зборівського мирного договору 1649 року, а також популяризації історії краю, музей “Зборівська битва” створив двохвилинний проморолик “Зборів у століттях”.

У основі сюжету – роздуми про сьогодення гетьмана Богдана Хмельницького, який перебуває у героїчних місцях минулого. Тустоголівська гора, місце де розташовувалися козацькі гармати у 1649 році, козацька могила біля міста Зборова, Білий Берег – це свідки славного історичного минулого.

Оператор, вчитель історії Озернянської ЗОШ І-ІІІ ст. Андрій Метельський, відзняв сюжети. Роль гетьмана зіграв актор Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Т.Г. Шевченка, народний артист України Ігор Сачко.

