На Тернопільщині понад сотня посадових осіб “хімічили” з бюджетними коштами

Фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області під час ревізій, проведених впродовж січня-червня поточного року, виявили втрат фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму 30,9 млн грн та вжили заходів щодо відшкодування втрат на суму 20,9 млн грн.

Зокрема, до бюджетів різних рівнів, бюджетних установ, організацій та підприємств надійшло майже 2 млн грн та відшкодовано незаконних, нецільових витрат та недостач на суму 18,9 млн грн.

За вчинені фінансові порушення 105 посадових осіб перевірених об’єктів притягнуто до адміністративної відповідальності.

До установ, які допустили порушення бюджетного законодавства, застосовано 12 фінансових санкцій.

За переданими матеріалами заходів державного фінансового контролю правоохоронні органи розпочали 11 досудових розслідувань та вручили 17 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

За результатами 4 державних фінансових аудитів встановлено неефективні управлінські рішення чи ризикові операції, що призвели чи можуть призвести до упущення вигод чи непродуктивних витрат на суму понад 74,3 млн грн, та порушення законодавства, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 99,8 тис. грн.

Керівники місцевих органів влади, підприємств, установ та організацій за підсумками контрольних заходів прийняли 20 управлінських рішень та виконали 33 пропозиції за результатами державних фінансових аудитів, 18 посадових осіб притягнули до дисциплінарної та матеріальної відповідальності.