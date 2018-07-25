Владика Теодор Мартинюк охрестив п’яту дитину у священичій родині в Збаражі

24 липня, у день рівноапостольної княгині Ольги, напередодні святкування 1030-тої річниці хрещення України-Русі, у храмі Христового Воскресіння м. Збаража єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський владика Теодор (Мартинюк) охрестив п’яту дитину у священичій родині отця Романа Жолобчука. Така подія у храмі – вперше. Тому на хрестини зібралася велика родина, чисельна кількість діточок і парафіян храму.

Про це повідомляють у прес-службі Тернопільсько-Зборівської архиєпархії.

Зустрічали владику Теодора з короваєм у вишиванках діти Марійської дружини. Отець Омелян при зустрічі наголосив, що «сьогодні присутність владики Теодора є свідченням Божої ласки, яка через уділення святої Тайни Хрещення і Миропомазання, перебуватиме на новоохрещеному дитятку» і попросив, щоб владика поблагословив всіх присутніх діточок, щоб укріпити в них світло віри, бо сам Ісус закликав не боронити дітям приходити до Нього.

Спільно з владикою Теодором Тайну Хрещення здійснили отець Омелян Колодчак і отець Петро Жолобчук, брат отця Романа. Мати новоохрещеної Юстинки, їмость Оксана певний час була катехиткою на нашій парафії, неодноразово готувала діток до Першого Причастя. Родина отця Романа є прикладом християнської священичої родини, де глибоко дотримуються християнських цінностей. Старші їхні діточки: Остап, Даринка, Йосафат і Софійка раділи народженню сестрички і з цікавістю спостерігали за Тайною Хрещення і Миропомазання.

Владика Теодор привітав батьків Юстинки з охрещенням донечки Юстинки, яка стала для них виявом Божої ласки, Божим дарунком, нагадавши, що Ісус сказав: «Коли хто в Ім’я Моє прийме одне з дітей таких, той приймає Мене. Хто ж приймає Мене, не Мене він приймає, а Того, Хто послав Мене!» Побажав, щоб ця дитинка стала для них радістю.

Отець Омелян згадав, що прадідусь Юстинки багато причинився до відновлення церкви Христового Воскресіння, опісля багато років вірно прислуговував у храмі. І ось сьогодні, через багато років у цьому храмі є виявом Божої благодаті хрещення п’ятої дитинки у міцній християнській родині.

Від сьогодні заведено в нашому храмі книгу, де всі, хто народить п’яту дитину зможуть записатися і ця дитинка буде охрещена владикою.

Владика Теодор благословив всіх присутніх дітей, подарувавши їм Пам’ятки Блаженнішого Любомира Гузара і побажав всім дітям не важливо ким вони стануть, коли виростуть, головне завжди «бути Людиною».

повідомила Надія Тхір