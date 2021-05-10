Сергій Притула показав момент знищення бойовика «Л/ДНР» з дрона

Волонтер і шоумен Сергій Притула оприлюднив відеоролик ліквідації проросійського бойовика на Донбасі Збройними силами України.

У повідомленні він зазначив, що координація ведення вогню зроблена завдяки квадрокоптеру, закупленому за добровільні внески.

Зазначається, що цей запис зроблено у 2020 році.

«Міг би зараз сидіти десь у себе під Костромою і „праздновать Дєнь Побєди“. Але ж ні, вирішив подратувати українців. Ну, то успіху на співбесіді з Апостолом, чувак», — підписав ролик Притула.

«Не обіцяю, що подібних відео я виставлятиму на своїй сторінці багато, але точно можу гарантувати те, що чую від наших захисників: жодна втрата на фронті не минає без кратної помсти», — додав він.