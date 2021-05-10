Понад 100 населених пунктів Тернопільської області 11 травня будуть без світла

ВАТ “Тернопільобленерго” повідомляє, що 11 травня у зв’язку з виконанням планових ремонтів обладнання та інших робіт з експлуатаційного обслуговування буде тимчасово припинене постачання електричної енергії окремим споживачам в таких населених пунктах області:

РЕМ Перелік споживачів, яким буде тимчасово припинене постачання електроенергії Якої тривалості передбачається перерва в електропостачанні Бережанський РЕМ с. Рай з 09:00 до 17:00 Бережанський РЕМ с . Нараїв ,Чверті, Запусти, Шайбівка з 09:00 до 17:00 Бережанський РЕМ с. Литятин з 09:00 до 17:00 Бережанський РЕМ м.Бережани вул. Гогля , Нечул Левицьког, П.Мирного , Вільхівецька, Джерельна з 08:00 до 18:00 Борщівський РЕМ с.Озеряни з 09:30 до 16:30 Борщівський РЕМ с.Дубівка з 10:00 до 16:00 Борщівський РЕМ с.Бурдяківці з 10:00 до 16:00 Борщівський РЕМ с.Бурдяківці з 10:00 до 16:00 Борщівський РЕМ с.Бурдяківці з 10:00 до 16:00 Борщівський РЕМ с.Бурдяківці з 10:00 до 16:00 Борщівський РЕМ м.Борщів(частково) з 09:30 до 16:00 Борщівський РЕМ М-Подільська, с.Худиківці з 09:30 до 16:00 Борщівський РЕМ Ск.-Подільська(частково) з 10:00 до 16:00 Борщівський РЕМ м.Борщів(частково) з 10:00 до 16:00 Борщівський РЕМ с.Ланівці з 10:00 до 16:00 Бучацький РЕМ с.Бариш з 09:00 до 16:00 Бучацький РЕМ с.Соколів з 09:00 до 16:00 Бучацький РЕМ с.Костільники з 09:00 до 16:00 Гусятинський РЕМ с. Постолівка з 09:00 до 17:00 Гусятинський РЕМ с. Глібів з 09:00 до 17:00 Гусятинський РЕМ м. Хоростків вул. Веселенького, Мирна, 17 Вересня, Коцюбинського, Гагаріна, Ювілейна, Лисинка, Торгова, Бічна, Дружби, Чорновола (від Шубалого до базару), Незалежності (буд. №84-110), Князя Володимира (від Митрофана до Хлопівки) з 09:00 до 17:00 Гусятинський РЕМ м. Копичинці вул. Залізнична з 09:00 до 17:00 Заліщицький РЕМ с.Летяче.. з 10:00 до 16:00 Заліщицький РЕМ с.Бедриківці… з 10:00 до 16:00 Збаразький РЕМ с.Дзвиняча з 09:00 до 17:00 Збаразький РЕМ с.Грицівці в.т.ч. приміщення с/р, ТОВ Надія, ТЕКО, ПП Горичук,ГРП з 09:00 до 17:00 Збаразький РЕМ с.В.Лубянки з 09:00 до 13:00 Збаразький РЕМ с.В.Лубянки в.т.ч. башня, курятник ПП Григоращук з 13:00 до 17:00 Збаразький РЕМ с.М.Березовиця в.т.ч. школа, ФАП, ТОВ Росса з 09:00 до 13:00 Збаразький РЕМ с.Іванчани в.т.ч. церква, ПП Кузь з 13:00 до 17:00 Збаразький РЕМ с.Шимківці з 09:00 до 17:00 Зборівський РЕМ с.Озерна з 10:00 до 17:00 Зборівський РЕМ с.Кудинівці з 10:00 до 17:00 Зборівський РЕМ с.Гаї за Рудою з 10:00 до 17:00 Козівський РЕМ с.Яструбово з 10:00 до 17:00 Козівський РЕМ с.Ценів з 10:00 до 17:00 Козівський РЕМ смт.Козлів вул Передмістя , Агропродсервіс з 10:00 до 17:00 Кременецький РЕМ с.Зеблази з 09:00 до 17:00 Кременецький РЕМ х.Рудочка з 09:00 до 17:00 Кременецький РЕМ с.Горинка з 09:00 до 17:00 Кременецький РЕМ с.Бобрівці з 09:00 до 17:00 Лановецький РЕМ с.Бережанка, с.Жуківці, с.Буглів, с.Верещаки, с.Вишгородок, с.Влащенці,с. Вербовець, с. Юськівці, с.Коржківці, с. с.Борщівка, с.Якимівці, с.Буглів, с.Нападівка (ПСП Агрофірма «Горинь»), м.Ланівці вул. Грушевського,Українська, Залізнична, Садова, Тернопільська, Колгоспна, Незалежності, Північна, Березова, І.Богайчука с.Молотків, с.Ванжулів, с.М.Карначівка, с.Іванківці, с.Білозірка, с.Манево, с.Снігурівка, с.Борсуки, с.Козачки, с.Михайлівка, с.Загірці, с.Гриньки с. Шушківці, с.Передмірка, с.Бережанка з 09:00 до 17:00 Монастириський РЕМ с.Ковалівка з 09:00 до 17:00 Підволочиський РЕМ Підволочиськ,Скорики, Медин, Дорофіївка, Староміщина, Супранівка, Оріховець, Ланцівці, Сухівці, Шельпаки, Жеребки,Турівка, Фащівка, Богданівка з 09:00 до 17:00 Підгаєцький РЕМ с.Мирне з 09:00 до 17:00 Підгаєцький РЕМ с.Пановичі з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ сс Струсів Варваринці з 08:00 до 18:00 Теребовлянський РЕМ с. Сороцьке з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ сс Семенів з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ с Могильниця з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ х Вишеньки з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ с. Налужжя з 09:00 до 17:00 Тернопільський міський РЕМ Вул. Мостова, Мостова бічна, Замонастирська, провулок Замонастирський, Микулинецька 11,13, Гайова 1-31 з 10:00 до 17:00 Тернопільський міський РЕМ Вул. Довженка 19, Протасевича 18,22

з 09:00 до 13:00 Тернопільський міський РЕМ Вул. Федьковича, Пирогова 1,3,13, 18-44 (парні номера)

з 09:00 до 16:00 Тернопільський сільський РЕМ с.Прошова. з 08:00 до 17:00 Тернопільський сільський РЕМ с.Гаї Шевченківські. з 08:00 до 17:00 Тернопільський сільський РЕМ с.Серединки. з 08:00 до 17:00 Чортківський РЕМ с.Вигнанка. Чортківський район з 08:00 до 17:00 Чортківський РЕМ м.Чортків. вул. С.Бандери, Шевченка, Мельничука,20 з 08:00 до 17:00 Чортківський РЕМ с.Біла. вул Лісок, Нагоренка. Чортківський район. з 08:00 до 17:00 Чортківський РЕМ с.Базар. Палашівка. Чортківський район. з 08:00 до 17:00 Чортківський РЕМ с.Капустинці. Чортківський район. з 08:00 до 17:00 Шумський РЕМ с.Обич. з 09:00 до 17:00 Шумський РЕМ с.Людвищі. з 09:00 до 17:00 Шумський РЕМ М.Шумськ. з 09:00 до 17:00