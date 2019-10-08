Що буде власникам тернопільського ресторану в якому потруїлись відвідувачі

Першого жовтня до ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» надійшло повідомлення про те, що в м. Тернополі Тернопільської області зареєстровано 5 випадків «Харчової токсикоінфекції» серед відвідувачів ресторану «Аляска», – повідомляють у відомстві.

Станом на 10.00 год. 8 жовтня зареєстровано 13 випадків «Харчової токсикоінфекції», з них всі дорослі особи та усі були госпіталізовані до інфекційного відділення КНП «Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги».

Згідно інформацій ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» за результатами обстеження хворих та контактних з вогнища, пов’язаного із рестораном «Аляска», виділено сальмонелу.

Першого жовтня фахівці Тернопільського міського управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, Тернопільської державної регіональної лабораторії Держпродспоживслужби та ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» здійснили виїзд у ресторан «Аляска», розпочали епідрозслідування та позапланову перевірку вищевказаного закладу.

У ході розпочатого епідрозслідування виявлено, що на момент проведення обстеження у закладі відсутні відвідувачі та будь-яка сировина, продукція та готові страви.

При обстеженні виявлено наступні порушення: не надано супровідної документації (якісні посвідчення, товаро-транспортні накладні) на сировину та продукцію, що використовувалась для приготування страв, відсутні договори на постачання сировини, зі слів керівника закладу, продукти закупляє самостійно. Відсутні особисті медичні книжки 2-х працівників та власника закладу.

Першого жовтня в ході розслідування відібрано 1 взірець питної води з центральної мережі водопостачання для дослідження за мікробіологічними показниками, 20 змивів з об’єктів навколишнього середовища (кухонний та столовий посуд, розроблювальний інвентар, виробничі столи, холодильне обладнання) на БГКП та патогенну мікрофлору (сальмонелу, стафілокок), а також 3 змиви з рук персоналу (від 02.10.2019р.) для дослідження в Тернопільській регіональній державній лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

За результатами лабораторних досліджень виявлено невідповідності за мікробіологічними показниками (наявність бактерії групи кишкової палички) у 15-ти із 23-х відібраних змивах з об’єктів навколишнього середовища та рук персоналу, а саме: посуду, а також з рук 3-х працівників закладу.

Готових страв та сировини в закладі не відбирали (так як вони відсутні).

За оперативними даними з ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» (по телефону) із 20 взірців харчових продуктів, відібраних у домашніх вогнищах, виділено сальмонелу (S.enteritidis) у 7 взірцях із залишків святкових страв.

На даний час джерело зараження, фактор та шляхи передачі збудника інфекції встановлюється, епідрозслідування триває.

Обставини, що сприяли виникненню спалаху – грубі порушення вимог санітарного законодавства у закладі громадського харчування.

Про виникнення спалаху проінформовано Тернопільський міський відділ поліції ГУ НПУ та Тернопільський міський відділ УДСНС України в Тернопільській області.

Винесено рішення головного державного інспектора Держпродспоживслужби Тернопільської області про тимчасове припинення з 02.10.2019р. по 16.10.2019р. виробництва та/або обігу харчових продуктів ресторану «Аляска» за адресою м.Тернопіль, вул. В.Великого, 7а. Винесено подання про відсторонення від роботи 3-х працівників закладу.

За результатами позапланової перевірки складено протокол про порушення вимог законодавства у сфері безпечності харчових продуктів та подано на розгляд.

Власнику даного ресторану загрожує адміністративна відповідальність.