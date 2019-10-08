Унікальна церква в Тернополі потрапила на колекційну марку

На узвишші Підзамче, на березі мальовничого озера красується найстаріша церква Тернополя – Воздвиженська, відома в народі як Надставна. Перший спогад про неї датується 1570 роком. Вона була зведена за наказом засновника міста, коронного гетьмана Тарновського.

Церква нараховує багатовікову історію, не один раз зазнавала руйнувань. Вона оповита безліччю легенд і оповідей. Так гостям міста досі розповідають про подвиг старого дяка, якому вдалося відігнати від Тернополя татар, вистріливши по них з гармати.

Будівля, виконана в стилі ренесансу, не має куполів. Поруч знаходиться старовинна дзвіниця, яка була споруджена ще в 1627-му році. Церква знаходиться неподалік від залізничного вокзалу Тернополя. Приїжджайте, щоб наповнитись духовно та не забудьте отримати марку в свій #ПаспортМандрівника! Що це? Власний паспорт для збору колекційних марок захищений голограмою та унікальним номером.

Для чого? Подорожуйте Україною, отримуйте незабутні враження, відкривайте нові горизонти незвіданого! Збирайте власну колекцію подорожей, яку зручно взяти з собою!

Де придбати? Паспорт, колекційні марки та магніти можна придбати у музеях, зоопарках, заповідниках, інших туристичних об’єктах, в екскурсоводів та у сувенірних крамничках, які знаходяться поруч з об’єктами, яким присвячені марки/магніти.