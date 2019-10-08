Сьогодні — дев’ятий поминальний день за о. Ярославом Возняком із Тернопільщини

Сьогодні, 8 жовтня, духовенство Залозецького деканату Тернопільсько-Зборівської архиєпархії на чолі з отцем-деканом Василем Небесним та рідні зібралися для спільного поминального Богослужіння з нагоди 9-ого дня після смерті митрофорного протопресвітера Ярослава Возняка. Присутні молитвою вшанували пам’ять отця Ярослава та занесли усильну молитву до Престолу Всевишнього Бога за спасіння його душі.

Пригадуємо, що отець, який в минулому був багатолітнім парохом (у різні часи) сіл Загір’я, Підберізці, Чорний Ліс, Романове село, Гори-Стрийовецькі, Серетець та Панасівка, Зборівського та Збаразького районів, Тернопільської області, упокоївся 30 вересня 2019 року на 86-му році життя. Тоді на заупокійні богослужіння і прощання з блаженної пам‘яті митрофорним протоієреєм зібралася велика кількість вірних у парафіяльному храмі села Загір‘я. Священики-співбрати на чолі з єпископом-помічником Тернопільсько-Зборівським Теодором (Мартинюком) здійснили Чин похорону ієрея.

До слова, отець-мітрат Ярослав Возняк народився 7 серпня 1933 року у с. Чернихівці, Збаразького району, Тернопільської області. Священнослужитель користувався особливим авторитетом та пошаною серед громад, для яких здійснював душпастирське служіння. Саме тому, 15 червня 1999 року в Архикатедральному соборі св. Юра (м. Львів) був іменований митрофорним протопресвітером та з рук блаженної пам’яті Блаженнішого Любомира (Гузара) отримав право носити мітру, нагрудний золотий хрест з прикрасами та набедреник.

прес-служба архиєпархії