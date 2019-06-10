Результати аналізів води: чи можна купатися на на міських пляжах Тернополя?

Спеціалісти Тернопільського міського управління ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області спільно з фахівцями Тернопільської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби на території відбірали взірці води з поверхневих водойм на міських пляжах Тернополя, зокрема, Тернопільський став (район «Циганка»), відкритий басейн клубу оздоровчого зимового плавання «Нептун» («Моржатник») та Тернопільський став («Дальний пляж»).

За результатами досліджень усі взірці води відповідають нормативним вимогам. Патогенних мікроорганізмів та яєць гельмінтів у воді ставу не виявлено. Спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області все ж таки рекомендують дотримуватись правил особистої безпеки при купанні у відкритих водоймах, озерах річках чи ставках, а саме: не допускати потрапляння води на слизові оболонки рота, очей та носа, уникати травм, після купання приймати душ, не заходити в воду при наявності порізів та подряпин.