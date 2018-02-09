Чотирьом бійцям-добровольцям Тернопільщини встановлено статус учасника бойових дій

8 лютого, під співголовуванням заступника голови облдержадміністрації Юрія Юрика та заступника голови обласної ради Любомира Крупи, за участі директора департаменту соціального захисту населення Вадима Боярського, відбулось засідання комісії з встановлення статусу учасникам бойових дій – добровольцям, які захищали або захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

В результаті роботи 4 добровольцям присвоєно статус «Учасник бойових дій – доброволець».

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