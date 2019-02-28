На Львівщині відбудеться перше судове слухання за фактом смерті 12-річного тернополянина Романа Кулака

28 березня 0 15:00 год у Жидачівському районному суді Львівської області відбудеться перше судове слухання за фактом смерті тернополянина Романа Кулака. Судитимуть двох медиків Жидачівської центральної районної лікарні через смерть 12-річного пацієнта.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомляє батько хлопчика Володимир Кулак.

Нагадаємо, 12-річний хлопчик помер 27 червня 2017р. через неправильний діагноз лікарів Жидачівської центральної районної лікарні.

Головуючий суддя — Коліщук З. М.

Сторони у справі: потерпілі – батьки Романа Володимир та Наталія Кулаки. Обвинувачені — Ганна Чущак та Юрій Михайлюк.

Суть справи – неналежне виконання професійних обов`язків медичним або фармацевтичним працівником.

Ще один крок до перемоги Світла! – написав на своїй сторінці в Facebook батько померлого хлопчика Володимир Кулак. — 27 березня буде 21 місяць від дня смерті мого сина Романа! І на наступний день, буде перше судове слухання, за фактом смерті мого сина Кулака Романа, внаслідок;”Неналежного виконання своїх професійних обов’язків медичними працівниками!”… у Жидачівській ЦРЛ. Знову знак, знову символічно, як уже було сотню разів.. Боже, сину мій і всі небайдужі щирі друзі які підставили мені дружнє плече у моїй біді та боротьбі! Щиро дякую всім! Разом переможемо!

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