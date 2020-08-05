Що можуть безоплатно отримати пацієнти в стаціонарах лікарень Тернополя

У Нацслужбі здоров’я пояснили, які послуги в стаціонарах безкоштовні для пацієнтів.

На сьогодні Національна служба здоров’я законтрактувала 1084 заклади на надання медичної допомоги пацієнтам в стаціонарних умовах.

З них: 1049 закладів – без проведення хірургічних операцій; 843 заклади – на здійснення хірургічних операцій в стаціонарних умовах, пише УП.

Що можуть безоплатно отримати пацієнти в стаціонарах лікарень:

інструментальні та лабораторні обстеження, включаючи патоморфологічні;

надання медичної допомоги, направленої на полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів захворювання чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізацію порушених процесів життєдіяльності й одужання, відновлення здоров’я пацієнтів;

забезпечення знеболення та медикаментозної терапії;

проведення хірургічних операцій з забезпеченням анестезії та післяопераційний моніторинг пацієнта, знеболення і подальша медикаментозна терапія;

цілодобовий лікарський та медсестринський догляд;

медична реабілітація в гострому періоді;

лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів та витратні матеріали;

харчування в стаціонарних умовах.

Окрім того, пацієнту надаються безоплатно ліки, які заклад отримує через централізовані держзакупівлі.

“Для отримання цієї допомоги безоплатно пацієнт має звернутись з направленням лікаря до самостійно обраного медзакладу, який уклав договір з НСЗУ на надання потрібних пацієнту послуг. У разі невідкладного стану пацієнт може звернутись до лікарні без направлення, або викликати “швидку” за номером «103», яка доставить його до медзакладу”, – наголошують в НСЗУ.

У 2021 році НСЗУ пропонує збільшити базову ставку для оплати стаціонарної допомоги у 2,9 раза.

“Це один з ключових тарифів програми медичних гарантій. Цього року базова ставка складає 4,5 тис грн, наступного – ми пропонуємо її підняти до 13 тис грн”, – додають в НСЗУ.