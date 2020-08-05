Маршрутка №21 у Тернополі відтепер їхатиме до вул. Сахарова

Про повідомили сьогодні на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

Відтепер маршрут автобусу №21, у зв’язку з численними зверненнями мешканців, курсуватиме додатково від вул. Корольова до вул. Сахарова.

Маршрут №21 пролягатиме вулицями: Лесі Українки – Слівенська – Степана Бандери – Р. Шухевича – Весела (упр. соц. політики) – Галицька – Бродівська – Лук’яновича – Промислова – Текстильна – Морозенка – Симоненка – Київська – Стуса – Корольова – Ак. Сахарова (дит.обл. лікарня) – Р. Купчинського – 15 Квітня – Протасевича – Лесі Українки.

КП «Тернопільміськелектротранс» готує відповідні зміни у паспорт та розклад маршруту. Тож про дату курсування автобусу №21 за новим маршрутом буде повідомлено додатково.