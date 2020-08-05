Одна з найменш забезпечених райлікарень у Тернопільській області отримає потрібне медичне обладнання

Почаївська районна комунальна лікарня 31 липня замовила аналізатор критичних станів вартістю 298 тис. грн та кардіодефібрилятор за 130 тис. грн. Обидва обладнання поставить підприємець Андрій Яріш.

Медики отримають газоаналізатор крові моделі ОРТІ ССА-ТS2 американського виробника «OPTI Medical Systems». Це – переносний аналізатор, його можна використовувати як в лікарні, так і на виїзді. Він дозволяє в короткі терміни визначити рівень важливих речовин у крові.

Також лікарня матиме кардіодефібрилятор-монітор ДКІ-Н-15Ст «БІФАЗИК+» українського виробництва «Метекол». Пристрій використовують у випадку порушень серцевого ритму в кардіотерапевтичних та реанімаційних відділеннях, під час надання екстреної медичної допомоги.

Закупівлі здійснили за спрощеною процедурою звітування для запобігання поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби COVID-19.

Нагадаємо, Почаївська районна комунальна лікарня входить до переліку закладів, призначених для лікування хворих на коронавірус. Однак ще наприкінці квітня медики потребували допомоги − не вистачало апаратів штучної вентиляції легень, кардіомоніторів, кардіостимуляторів, іншого медичного обладнання та засобів захисту.

Протягом березня-липня лікарня підписала «ковідних» договорів лише на 1,07 млн грн, враховуючи поточні угоди. Серед інших більших договорів установи – закупівля апарату штучної вентиляції легень вартістю 395 тис. грн.

Постачальник медичного обладнання для лікарні Андрій Яріш зареєстрований як підприємець 2006 року в Теребовлянському районі. Він також є власником ТОВ «Д Віто», яке спеціалізується на продажі фармацевтичних товарів. Андрій Яріш має свій стоматологічний кабінет та аптеку-медтехніку «Окей» в Тернополі.

Протягом 2019-2020 років підприємець отримав державних замовлень на 1,76 млн грн, в основному на поставку медикаментів та медичного обладнання.