Що побачили представники Червоного Хреста з Польщі та Німеччини на Тернопільщині?

З дружнім візитом до вихованців Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру обласної ради завітали представники польського Червоного Хреста Адам Форналь та німецького Червоного Хреста Хольгер Байєр і Герт-Райнер Ладрман, які є членами асоціації Міжнародного Центру впровадження Програм ЮНЕСКО.

Метою візиту поважних гостей було налагодження контактів з навчальним закладом для подальшої співпраці, обміну досвідом у питаннях навчання, виховання, корекції розвитку дітей з особливими освітніми потребами, надання матеріально-технічного забезпечення для освітньо-виховного процесу, можливої екскурсії вихованців Центру в Польщу та Німеччину. Зустріч відбулася за сприяння директора Тернопільського обласного відділення Міжнародного Центру впровадження Програм ЮНЕСКО Віталія Семенюка.

Діти зустріли шановних гостей невеличким концертом. А в знак поваги до культури німецького народу учениця 12 класу Юлія Вертепна виконала в жестовому виконанні пісню німецької співачки Хелен Фішер «Дер Аугенблік».