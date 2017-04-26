Новини Тернополя 

Що побачили представники Червоного Хреста з Польщі та Німеччини на Тернопільщині?

Maryana 79 Views Прокоментуй!

З  дружнім  візитом  до  вихованців  Теребовлянського  навчально-реабілітаційного  центру обласної ради завітали  представники  польського  Червоного  Хреста  Адам  Форналь  та  німецького  Червоного  Хреста  Хольгер  Байєр  і  Герт-Райнер  Ладрман,  які  є  членами  асоціації  Міжнародного  Центру  впровадження  Програм  ЮНЕСКО. 

Метою  візиту  поважних  гостей  було  налагодження  контактів  з  навчальним  закладом  для  подальшої  співпраці, обміну  досвідом  у  питаннях  навчання, виховання, корекції  розвитку  дітей  з  особливими  освітніми  потребами, надання  матеріально-технічного  забезпечення  для  освітньо-виховного  процесу,  можливої    екскурсії  вихованців  Центру  в  Польщу  та  Німеччину. Зустріч  відбулася  за  сприяння  директора  Тернопільського  обласного  відділення  Міжнародного  Центру  впровадження  Програм  ЮНЕСКО  Віталія  Семенюка.

  Діти  зустріли  шановних  гостей  невеличким  концертом.  А  в  знак  поваги  до  культури  німецького  народу  учениця  12  класу Юлія  Вертепна  виконала  в  жестовому  виконанні  пісню  німецької  співачки  Хелен  Фішер  «Дер  Аугенблік».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *